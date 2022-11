Un cambiamento totale | non soltanto nel fisico

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Sapere imitare è un dono non da poco. Francesca Manzini ha scoperto di averlo molto presto: «Già a 9 anni – racconta – imitavo la Carrà in casa di una zia». Crescendo, ne ha fatto poi la sua arte. Un impegno e una passione che, da qualche settimana, esercita su Rai 2 in Una scatola al giorno; game show condotto da Paolo Conticini dal lunedì al venerdì che, purtroppo, non è ancora riuscito a decollare negli ascolti. Nel programma, Manzini è nel “Comitato scientifico” assieme a Marco Marzocca. Francesca Manzini è dimagrita di 14 chili: ...