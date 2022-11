Si introducono di notte a scuola e rubano 14 tablet | nei guai 2 persone

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Cisterna di Latina. Hanno approfittato del Ponte di Ognissanti per introdursi nellae mettere a segno il colpo. I due ladri, di rispettivamente 48 e 28 anni, si sono portati a casa 14ma le loro malefatte non sono passate inosservate. Infatti, a seguito delle indagini svolte dalla polizia, i due sono stati denunciati e la refurtiva riconsegnata alla Preside dell’Istituto. Leggi anche: Sfondano la vetrina della pasticceria per rubare l’incasso: ladri golosi colti sul fattodella: denunciata coppia di ladri Dopo delle veloci indagini, lo scorso 31 ottobre i poliziotti del Commissariato di Cisterna di Latina hanno denunciato in stato di libertà due. Si tratta di due uomini, un 48enne e l’altro 28enne, entrambi gravati da precedenti di polizia ...

