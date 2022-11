Orsara di Puglia | fucacoste e cocce priatorije | è stata “la notte più luminosa” La processione | le zucche incise ed illuminate

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Stralcio del comunicato diffuso dal Comune didi: Alle ore 19, i rintocchi della campana di San Nicola di Bari hanno dato il via all’accensione dei fuochi: più di 100 falò contemporaneamente a crepitare tra fiamme e scintille. Alle 23,25 il paese attraversato dagli incappucciati per ladella Confraternita delle Anime del Purgatorio. Una sorta di anticipazione delladelle anime che, nella credenza popolare, ha luogo dopo la mezza. Elemento caratterizzante dei fuochi è la ginestra, un arbusto che, in fiamme, si volatilizza facilmente, in uno sciame di scintille ascendenti che legano cielo e terra. La zucca incisa e illuminata, posta sulla finestra o davanti alla porta, sarebbe appunto il segno che consente all’anima errante di individuare la propria abitazione ...