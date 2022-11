Ma non c’è mezzo di estirpare l’inciviltà contro l’ambiente?

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Valle Imagna. Spesso una camminata per ammirare lo spettacolo della natura con i suoi colori in questo autunno quasi estivo si traduce in momenti di sconforto o di indignazione. Non sembra possibile la persistenza di una dilagante maleducazione che si vede documentata nei boschi, ai margini della strada, un po’ dovunque, nonostante le campagna di sensibilizzazione al rispetto delche è anche difesa del clima. Sacchetti di plastica contenenti rifiuti domestici o di altro genere, bottigliette di plastica o di vetro, latte e lattine, perfino sanitari, pneumatici scaraventati con disprezzo di ogni più elementare rispetto dele delle proprietà private: c’è – e si vede – di tutto e di più, in ogni stagione. Un proliferare di maleducati che si infischiano di ogni norma, contando su una diffusa convinzione di impunità, perché occorrerebbero ...