Liverpool-Napoli 2-0 | azzurri primi nel girone I Reds passano con due gol fortunati

(Di mercoledì 2 novembre 2022)2-0, due golsegnano la prima sconfitta stagionale degliche restanonel. Sconfitta con attenuante per il, gli uomini di Klopp si impongono ad Anfield per 2-0 grazie a due reti fortunate arrivate da palla inattiva. L’arbitro Stieler, nega un rigore alal 9ì del primo tempo, quando Konate, stende in area Kvaratskhelia . L’arbitro tedesco annulla il gol del vantaggio azzurro segnato da Leo Ostigard , per un presunto fuorigioco.2-0 Gli uomini di Spalletti cadono ad Anfield, ma mantengono il primo posto nel raggruppamento, tra gli applausi di tutti. Alla fine sì: è stato primo posto nel raggruppamento di Champions ...

Salah e Nunez fermano il momento d'oro dei partenopei, ma la vetta del girone resta nella mani della banda ..., accuse all'arbitro. The Football non ci sta: "Un furto x me, Fabinho mille falli zero cartellini, v. Dijk mani in faccia sempre.niente.fallo reazione Nunez .giallo.". Mentre ...Al 28’ si apre la partita, il Napoli sviluppa ancora a sinistra sull’asse Olivera-Kvaratskhelia-Ndombele, il tiro del centrocampista francese è bloccato da Alisson. Riparte il Liverpool, apertura di ...Prima sconfitta stagionale per il Napoli, che si arrende al Liverpool di Jurgen Klopp. Il 2-0 finale però non lascia l'amaro in bocca ai partenopei che difendono lo stesso il primo posto nel girone di ...