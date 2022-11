Juve al pranzo Uefa col Psg | gli arrivi di Arrivabene e Al - Khelaifi

TUTTO mercato WEB

A Torino ilUefa tra Juventus e Psg che questa sera si sfideranno nell'ultima giornata del girone H di Champions League: presente anche Jean - ...1 Si avvicina il big match dell' Allianz Stadium tra lae il Psg . Intanto, verso le 13 i dirigenti dei due club si sono incontrati a Torino per il consuetoUefa: per i bianconeri, presente l'ad Maurizio Arrivabene . Per i francesi, selfie e ... TMW - Juve-PSG, via al pranzo UEFA: Blanc e Al Khelaifi incontrano Agnelli e Arrivabene Di Nicola Balice Moise non convocato per un fastidio alla coscia destra. Torna invece Federico Ormai in casa Juve è una gara ad eliminazione. La lista dei convocati diffusa all’ora di pranzo in vista ...(Mauro Munno inviato a Torino) – Pranzo Uefa nel giorno di Juve Psg che vede come protagonisti i due presidenti dei rispettivi club: Andrea Agnelli e Nasser Al Khelaifi, arrivati intorno alle ore ...