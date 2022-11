Il Napoli deve imparare dalle sconfitte

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La notte di Liverpool dimostra che ilè umano , che a dispetto del suo carattere e della sua classe conserva un punto di fragilità con cui sarà necessario fare i conti. Ma non per questo è meno ...

La notte di Liverpool dimostra che ilè umano , che a dispetto del suo carattere e della sua classe conserva un punto di fragilità con cui sarà necessario fare i conti. Ma non per questo è meno ammirevole. Non solo perché chiude ...Ricordiamo che nella giornata di ieri ilè stato sconfitto in trasferta dal Liverpool che ... Allegriancora fare i conti con diversi indisponibili e sarà obbligato a portare diversi giovani ...Stanislav Lobotka è il piccolo grande macchinista o timoniere o cervello o moloch o motore, e si potrebbe continuare a lungo. Ogni pallone passa dai suoi piedi. E se ogni azione nel ...La notte di Liverpool dimostra che il Napoli è umano, che a dispetto del suo carattere e della sua classe conserva un punto di fragilità con cui sarà necessario fare i conti. Ma non per questo è meno ...