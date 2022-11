Grande Fratello Vip 7 | chi sono i sei nuovi concorrenti

Leggi su zon

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nel corso della puntata in onda domani sera in prime-time su Canale 5, nella Casa delVip 7 entreranno sei. Si tratta, innanzitutto (come anticipato due giorni fa da Davide Maggio), dell’ex tronista Luca Onestini e di Edoardo Tavassi già concorrente, insieme all’esplosiva sorella Guendalina che al GF ha partecipato nel 2011, dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Ancora, è TvBlog a svelare i nomi degli ultimi quattro vipponi che varcheranno la porta rossa domani sera, a mettere pepe nelle dinamiche già infuocate del GFVIP7 che dovrebbe andare in onda fino ad Aprile 2023 ci penseranno anche : Micol Incorvaia (sorella di Clizia Incorvaia ex fidanzata di Edoardo Donnamaria che nella Casa sta vivendo una complicità da montagne russe con Antonella Fiordelisi), la showgirl Sarah ...