Ginnaste denunciano abusi psicologici | Abodi | Medaglie non coprono azioni sbagliate

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il ministro dello Sport e dei giovani Andreaha incontrato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e quello della federginnastica, Gherardo Tecchi. Sul tavolo il tema delle denunce perpresentate nei giorni scorsi da alcune atlete della ginnastica ritmica. Nell’esposto non compaiono i nomi di allenatori o dirigenti coinvolti ma il caso è arrivato tra le mani del sostituto procuratore di Brescia, Alessio Bernardi. Per, “la dimensione del fenomeno sportivo è importante, ma deve essere chiaro che basta un caso per avere la stessa attenzione di centomila”. “Le- ha dichiarato il ministro dopo l’incontro - sono un fattore di orgoglio nazionale, ma non ci sarà mai una medaglia che coprirà comportamenti non adeguati. Siamo praticanti di valori, non predicatori".