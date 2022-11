GF VIP | perché Marco Bellavia non è in studio? Cosa ha detto Alfonso Signorini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il casoal GF VIP continua a far discutere. L’ex gieffino infatti non è più entrato nelloinsieme agli altri coinquilini durante le puntate. Dopo settimane di rumor e polemicaha dato spiegazioni. Ecco quello che ha. GF VIP,: che fine ha fatto?è ancora al centro del gossip del Grande Fratello Vip. L’ex concorrente ha lasciato la casa di sua spontanea volontà, dopo essere stato “bullizzato” da altri concorrenti. I vip che sono stati eliminati e squalificati sono tornati inper partecipare in prima serata. Ma l’ex conduttore di Bim Bum Bam non è mai stato tra loro,? GF VIP, ...