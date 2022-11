Fiorentina | turnover con il Riga in vista della Sampdoria

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Vincenzo Italiano sta pensando ad unnell’impegno di Conference League indell’impegno con laLascenderà in campo domani contro ilper giocarsi la testa del girone di Conference League. La squadra farà oggi la rifinitura al Franchi per poi partire alla volta Lettonia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Italiano potrebbe decidere per unpensando anche al prossimo impegno con la: Venuti, Igor e Terzi si candidano ad un posto da titolare in difesa, così come Barak, Maleh e Duncan a centrocampo. In attacco Kouame potrebbe partire dalla panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

- Risultato acquisito per la, che però spera in un passo falso del Basaksehir per il primo posto. Per questo,ma non troppo: Cabral favorito su Jovic, Maleh in mezzo al ...... un campione del mondo dell'82, exe nel pieno della sua carriera. Il reparto arretrato ... Oltre a una difesa d'acciaio, Capello porta l'idea di una rosa più ampia che permetta un...Arrivati alla 12^ giornata di Serie A, il campionato ha una classifica ben dettagliata: Napoli vola, Fiorentina up&down, crisi Sampdoria ...