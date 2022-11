Fed | ancora un rialzo dei tassi Powell | «Riporteremo l’inflazione al 2%»

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Quartoconsecutivo deid’interesse,dello 0.75, da parte della Fed. Un ulteriore balzo che porta idi interesse negli Stati uniti ai livelli più alti dal 2008. La banca centrale di Washington, dice che «gli attuali rialzi saranno appropriati per raggiungere una politica monetaria sufficientemente restrittiva per riportareal 2%». La Fed sottolinea anche che «determinare i futuri aumenti si terrà in considerazione la complessiva stretta della politica monetaria, i ritardi con cui la politica monetaria ha effetto sull’attività economica ee gli sviluppi economici e finanziari». Più esplicito il discorso di Jerome, presidente della Fed: «Siamo fortemente determinati a riportareal 2% ...

