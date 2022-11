Fate The Winx Saga 3 non ci sarà

Netflix ha cancellato 'Winx Saga'. A dare la notizia è stato lo showrunner Brian Young su ...I cancelli di Alfea si chiudono prima del previsto. Netflix ha cancellato dopo due stagioniWinx Saga , la serie fantasy basata su Winx Club, il celebre cartone animato creato dall'italiano Iginio Straffi . Lo ha fatto sapere lo showrunner Brian Young con un post su Instagram. Non ...Scopri quale serie Netflix ha cancellato dopo sole due stagioni, i fan visto il successo non se lo aspettavano, lo show è rimasto in top ten per 5 settimane ...I fan della serie Netflix di The Witcher, vagamente ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski, si sono detti delusi e confusi per l'abbandono di Henry Cavill, l'attore che ha interpretato Geralt di ...