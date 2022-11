Come aggiungere una carta fedeltà al telefono

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Le cartedi supermercati, negozi e ristoranti ci permettono di accumulare punti e di accedere a sconti ed offerte riservate ai clienti più affezionati. Le cartevanno conservate sempre nel portafoglio, così da poterle tirare fuori all'occorrenza;valida alternativa possiamo anche conservare le cartesullo smartphone, così da evitare di riempire il portafoglio di tessere di plastica, mantenendo comunque la possibilità di raccogliere punti e di beneficiare degli sconti dedicati. Nella guida che segue vi mostreremo le migliori app per conservare cartee tessere sconti di supermercati e negozi sul, da usare"portafoglio digitale" per tutte le tessere punti e per le carteche possediamo. LEGGI ...

Trend-online.com

... che solitamente non penseremmo mai di abbinare a un piatto di pesce,le patate o i carciofi. ... Mettere il polpo in una casseruola ecirca un litro d'acqua, dopodiché chiudere con il ...L'aumento riconosciuto, quindi, si va adall'importo imponibile della pensione, etale viene tassato. leggi anche Calcolo pensione netta spiegato in modo semplice: tasse, detrazioni ... Come aggiungere su WhatsApp un contatto senza conoscerne il numero. Ecco il segreto