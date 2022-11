Caos Atletico Madrid | ' Simeone rischia | contattato un ex Roma'

Il tecnico dell', secondo il programma El Chiringuito non è mai stato così vicino ...Con Davide Dionigi via il suo staff (il vice Sibilano, il tattico Komatsuzaki e il preparatoreMatarangolo): l'allenamento di ieri è stato diretto da Gatto, tecnico della Primavera. È...Secondo la stampa spagnola l'attuale tecnico sarebbe vicino all'esonero dopo il ko contro il Porto che ha estromesso la sua squadra da tutte le competizioni europee. Il ct della Spagna Luis Enrique sa ...Con Davide Dionigi via il suo staff (il vice Sibilano, il tattico Komatsuzaki e il preparatore atletico Matarangolo): l’allenamento di ieri è stato diretto da Gatto, tecnico della Primavera. È caos ...