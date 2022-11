BOOM! Sei nuovi concorrenti al GF Vip

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Edoardo Tavassi Seisono pronti a scuotere gli equilibri della casa del Grande Fratello Vip. E lo faranno nel corso della quattordicesima puntata del reality, in onda giovedì 3 novembre 2022. Come già anticipato da Davide Maggio su Twitter, possiamo annunciarvi in primis che tra ici saranno Luca Onestini e Edoardo Tavassi. Insieme a loro, vi confermiamo altresì la presenza di Micol Incorvaia e Sarah Altobello. Per Luca si tratta di un ritorno sul “luogo del delitto”, visto che ha già partecipato alla seconda edizione, dove si è classificato al secondo posto dietro al vincitore Daniele Bossari. Noto alle cronache rosa per le sue storie d’amore con Soleil Sorge, scelta a Uomini e Donne, e Ivana Mrazova, che ha conosciuto proprio nella casa del GFVip, Onestini è diventato popolare anche in Spagna, dove ...