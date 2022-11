2 Novembre | il Papa | “Si cercano più risposte sul web che davanti al Crocifisso”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Città del Vaticano – “Stiamo ben attenti a non addolcire il sapore del Vangelo”. È il monito che arriva daFrancesco durante la messa per i cardinali e i Vescovi morti nel corso dell’anno. Un rito solenne, svoltosi all’Altare della Cattedra, nella basilica vaticana, svoltosi, come da tradizione, nel giorno in cui la Chiesa ricorda tutti i fedeli defunti. E dal pulpito di San Pietro, il Pontefice ammonisce i credenti invitandoli a guardare verso la meta del Cielo: “Tutti viviamo nell’attesa. Siamo nella sala d’attesa del mondo per entrare in paradiso”. La Bibbia, aggiunge il, “dice qualcosa che ci scalda il cuore perché porterà a compimento proprio le nostre attese più grandi: il Signore ‘eliminerà la morte per sempre’ e ‘asciugherà le lacrime su ogni volto’. È bello quando il Signore viene ad asciugare le lacrime! Ma è tanto brutto quando ...