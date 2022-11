Supplenze | con quale sistema l’algoritmo sceglie la scuola per il docente con riserva legge 68 99

(Di martedì 1 novembre 2022)anno scolastico 2022/23: altri dubbi sull'attribuzione degli incarichi assegnati dal famoso e per tanti versi odiato algoritmo, cioè la procedura informatizzata che ha esaminato le preferenze presentate dagli aspiranti entro il 16 agosto, alla luce delle disponibilità presenti nel turno di nomina spettante. In ogni turno si deve tener conto delle precedenze per le riserve di68/99 e se spettante l'incarico la precedenza per l'assegnazione della sede. L'articolo .

... in qualche modo, ci viene in aiuto la circolare la circolare delledel 29 luglio 2022 'Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulatiaspiranti non inseriti in graduatoria e ...Vale per tutto il personale della scuola che ha svolto, di qualsiasi genere. È sempre possibile ricorrere in tribunalei legali Anief , al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'...Problemi nell’assegnazione delle supplenze a scuola. Non è la prima volta che succede, in realtà; già lo scorso anno si erano riscontrate non poche perplessità sul funzionamento dell’algoritmo e sulla ...Pertanto se il docente che perde la supplenza con clausola risolutiva ha già partecipato al turno di nomina da GPS, non potrà essere inserito nei successivi e potrà attendere solo ulteriori nomine da ...