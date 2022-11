Stop ai Rave | adesso fino a 6 anni per chi li organizza

(Di martedì 1 novembre 2022) Dopo i recenti fatti accaduti a Modena, durante il primo Consiglio dei ministri operativo, è stato istituito una nuova fattispecie di reato all’interno del 434-bis del codice penale. “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica“ è quanto emanato. Inoltre è prevista anche la confisca obbligatoria dei veicoli e degli strumenti necessari, l’obbligo del ripristino dei luoghi e l’utilizzo di intercettazioni per indagare sul reato. La decisione riguarda strettamente iparty, ovvero un tipo di raduno tra giovani e non, sfrenato e senza alcun limite di età e di numero di individui, che molto spesso diventare qualcosa di più pericoloso. E’ infatti largamente diffuso l’uso di sostanze stupefacenti, mischiate all’alcool e alla frenesia del ballo. Già in precedenza l’ex ministra dell’Interno ...

L'intervento sull'ergastolo ostativo e il rinvio della riforma penale, ma anche loall'obbligo di vaccino per il personale sanitario, la linea - durissima - suiparty e la composizione finale dell'esecutivo con la scelta di viceministri e sottosegretari. Il governo Meloni ...No alle intercettazioni come strumento di indagine per iparty, insomma. In un consiglio dei ministri all'insegna delle battaglie identitarie, come il giro di vite sulla giustizia e l'..."È stato un Consiglio dei ministri molto sereno, c’è stata una condivisione su tutti i temi. Sul provvedimento per i rave party si è discusso sull’opportunità o meno dell’utilizzo delle ...Governo Meloni, questione intercettazioni per i rave - Il secondo consiglio dei ministri del nuovo governo è stato attraversato da malumori e tensioni, ieri, sul nuovo provvedimento ...