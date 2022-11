SETTORE GIOVANILE ?? Campionato di Under 17 | 16 e 15 A B

(Di martedì 1 novembre 2022) Di seguito il tabellino delle gare di17, 16 e 15:17 A/B 8ª Giornata Cosenza: 2 – Ternana: 1 Marcatori: 10’pt Roseti (C), 4’st Fulga (T), 42’st Naccarato (C). COSENZA: Pompei, Bevilacqua (V. Cap), Barone, Drame (9’st Basile (22’st De Luca)), Naccarato, Francese, Leso (29’st Zagarese), Paciola (9’st Di Florio), Roseti, Delicato (Cap) (22’st Lagatta), Sarpa. A disposizione: Abbruzzese, Cerra, Gravina, Barletta. Allenatore: Angotti Danilo TERNANA: Matei, Pasquale, Visani, Biondini (Cap) (25’st Mellini), Petrata, Valenti, Aldrovanti (24’st Principi), Fulga, Longo (35’st Rossi), Piscopo (int Loconte), Dibra (int Primi). A disposizione: Leoni, Vecchione, Sanna. Allenatore: Schenardi Marco Arbitro: Costa Giusseppe (sez. Catanzaro) Assistenti: Di Santo Giusepppe (sez. Cosenza) – Lo Polito Francesco (sez. ...

