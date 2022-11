Serena Bortone | salta tutto | rivoluzione in casa Rai

Leggi su inews24

(Di martedì 1 novembre 2022) Non un’annata particolarmente felice quella diche è stata costretta a cambiare i suoi stessi piani La conduttrice di Oggi è un altro giorno si trova a lavorare in un’annata non particolarmente semplice. Tra imprevisti e accuse di molestie, la trasmissione di Rai Uno ha subito qualche variazione di troppo. Soltanto di recente, L'articolo proviene da Inews24.it.