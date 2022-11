Real Madrid vs Celtic – pronostico e possibili formazioni

(Di martedì 1 novembre 2022) Il, leader del gruppo, accoglie il già eliminatoal Santiago Bernabeu mercoledì 2 novembre sera, cercando di sigillare il primo posto nel Gruppo F con una vittoria. I Blancos hanno perso la loro prima partita competitiva da aprile, cadendo contro l’RB Leipzig martedì scorso, e sono inciampati anche contro il Girona nel fine settimana in LaLiga, mentre gli ospiti scozzesi hanno vinto comodamente a Livingston dopo che il loro destino in Champions League è stato confermato a metà settimana. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:45 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreNon capita spesso di vedere ...

... la Juventus sarebbe tornata a interessarsi a Bruno Guimaraes, centrocampista del Newcastle su cui ci sono anche le big europee come Chelsea,e Barcellona.... presidente del Psg , non ha badato a spese per respingere la corte delalla stella della sua squadra. Tra i bonus, anche uno legato alla 'fedeltà' al club campione di Francia , malgrado ...