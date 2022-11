Quanto paghiamo di più rispetto ai francesi Bollette | nero su bianco | di chi è la colpa

(Di martedì 1 novembre 2022) La stangata colpisce l'Italia più degli altri Paesi europei. Confrontando infatti la spesa teorica annuale delleelettriche del mercato libero delle imprese del commercio, del turismo e della ristorazione italiane con quelle pagate dalle medesime tipologie di imprese in Francia e Spagna, emerge che l'Italia, che aveva già il triste primato di avere i prezzi di elettricità e gas più alti d'Europa, con l'ultima crisi, vede non solo ribadita questa debolezza, ma addirittura peggiorata. Tutte le categorie economiche prese a riferimento, infatti, pagano in Italia, a parità di consumi e di potenza impegnata, una bolletta elettrica notevolmente più elevata: alberghi, bar, ristoranti e negozi alimentari hanno una spesa elettrica mediamente superiore del 27%alle imprese spagnole e addirittura di quasi il 70%a quelle ...

E'emerge da un'analisi realizzata da Confcommercio - Nomisma. Tra le cause ci sono la mancata diversificazione di fonti energia e fornitori.