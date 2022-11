Più in alto di tutti Il razzo di Skyward conquista EuRoC 2022

(Di martedì 1 novembre 2022) La fiammata deldi un colore blu acceso. I secondi che sembrano infiniti. Gli occhi rivolti al cielo. Il sudore delle mani che si intrecciano. Le menti e i corpi di giovani ingegneri il cui cuore batte per la stessa passione. Il fiato trattenuto. L’urlo di felicità che rimane, secondo protocollo, strozzato in gola. E poi, sorrisi e abbracci. Ildell’eccellenza italiana è volato. Più indi. Pyxis, creatura del team “Experimental Rocketry” del Politecnico di Milano ha sbaragliato la concorrenza,ndo il primo posto nella competizione internazionale “European Rocketry Challenge –”. Siamo in Portogallo. A Pont de Sor. Poligono di Santa Margarida. Dall’11 al 18 ottobre team ...

