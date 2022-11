Non solo calcio | perdono e carità Parla Ciro Immobile

Leggi su formiche

(Di martedì 1 novembre 2022) Gli scarpini infilati nel borsone da, la devozione per la Madonna della Neve custodita nell’anima. Entrambi da sempre., attaccante della Lazio e della Nazionale italiana campione d’Europa nel 2021, non sa cosa sarebbe diventato, se non avesse fatto il calciatore, ma si ricorda bene i pomeriggi passati insieme agli amici di infanzia sul piazzale davanti alla Basilica di Torre Annunziata, provincia di Napoli. Una cittadina di quasi 43mila abitanti dovenasce il 20 febbraio 1990 da papà Antonio, una vita nel settore ferroviario e un trascorso da bomber delle categorie inferiori, e mamma Michela, con la perenne preoccupazione “Hai mangiato?”. Due genitori presenti, che tra sacrifici e rinunce hanno educato insieme al fratello Luigi il loro “seccatiello” biondo e sorridente, assecondando la sua ...