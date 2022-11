NFL 2022 2023 | week 8 | Browns terrorizzano i Bengals 32-13 nella notte di Halloween

Leggi su sportface

(Di martedì 1 novembre 2022) I Clevelanda sorpresa fanno un sol boccone dei Cincinnatinel Monday Night Football che chiude8 di regular season NFL. Come spesso accade, negli scontri divisionali, tra franchigie rivali, i valori sul campo vengono ribaltati e questo è quanto accaduto al FirstEnergyStadium di Cleveland, Ohio, dove è finita 32-13 per i padroni di casa. IL PROGRAMMA DI9 LE DATE DELLA STAGIONE NFL RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Decisamente una prestazione di livello da parte della difesa dei, guidata da Myles Garrett, che ha messo in evidenza le grandi difficoltà della linea offensiva dei. Addirittura 25-0 il parziale dopo i primi tre quarti di gioco, con le marcature aperte dalla solita corsa di Nick Chubb, che ...