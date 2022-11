Napoli | Hamsik | «Kvara una sorpresa Rimpianti? Quel mancato Scudetto…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 novembre 2022) Marek, ex centrocampista e capitano del, parla della squadra azzurra tra passato e presente: le dichiarazioni Marekha parlato delnell’intervista concessa a Dazn.TSKHELIA – «Unaincredibile. Non lo conoscevo tanto ma sta facendo delle cose incredibili».CON IL– «Il rimpianto è statolo di non aver vinto il campionato. Per tre volte siamo arrivati secondi, un anno vicinissimi. Rimpianto si, ma alla fine capita di non vincerlo». L'articolo proviene da Calcio News 24.