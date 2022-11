Liga e Champions Poi troppa ansia e addio al calcio Ora fa il comico | la storia di Gurrutxaga

La Gazzetta dello Sport

La vera cronologia è quella di un ragazzo molto promettente, che ha vinto un Europeo con la Spagna Under 16, ha giocato fino a conquistare la qualificazione incon la sua Real Sociedad&......andalusa a giocare nella Prima Divisione spagnola e anche la prima a giocare in Uefa... è arrivata fino agli ottavi di Europa League e ha chiuso lain quinta posizione. Terzo nella, ... Spagna, che disastro: solo il Real resta in Champions. Perché la Liga non domina più in Europa Blaugrana fuori dalla Champions, ma il progetto di rinascita è ancora in fase iniziale e serve la fiducia del centravanti polacco.Ultima giornata del gruppo A: i Reds per superare gli azzurri al primo posto devono vincere con quattro gol di scarto. Entrambe le squadre sono già qualificate per gli ottavi ...