La favola del ' Patron' | in B ma vince la Coppa E ora va in Libertadores

Il Sole 24 ORE

... deciso molto dagli odiati cuginiRiver che hanno fermato il Racing nei minuti di recupero, ecco domenica notte la Coppa Argentina regalare laPatronato. ClubParanà al suo primo ...Ognipropone, inoltre, il superamento di un'emozione "negativa" (secondo gli archetipi dei modellifunzionamento psichico che governano le prospettive attraverso cui vediamo noi stessi e ... Benvenuti a Wonderland: dalla moda all'orologeria, nel segno della favola Laconica, solitaria, leggermente sociopatica, geniale: una tipa così, come la primogenita della famiglia Addams, non poteva che finire in un film di Tim Burton. Meglio ancora, se ...Su Netflix è sbarcata Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, la serie antologica a cura del regista messicano premio Oscar che indaga le ...