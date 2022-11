Infortunio Lukaku | interviene Marotta | le parole

(Di martedì 1 novembre 2022) Mentre l’Inter si appresta a giocare un importante gara contro il Bayern Monaco, il ds della società, Beppeha parlato del nuovodel Belga. Sebbene l’appuntamento di stasera non ha rilevanza ai fini della classifica, con i giochi già fatti arrivati all’ultima del girone, fare bene sarebbe molto importante per il momento di stagione dei nerazzurri. Il bomber dopo una lunga assenza aveva ritrovato minuti di gioco e, anche un gol nella gara col Plzen, salvo poi essere costretto a fermarsi di nuovo. Ai microfoni di Infinityha detto: ”ha avuto una ricaduta imprevista, ma è comune a veri club. È una stagione anomala visto i mondiali invernali, è più difficile il recupero per i giocatori. Gli incidenti di percorso si verificano e vanno affrontati.’‘ Romelu...

