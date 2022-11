Il piano di Surovikin prende forma. E cerca soprattutto tempo

... ha portato a un risultato che sembra minimo rispetto all'inizio della [...] Continua a leggere The post Ildiprende forma. E cerca soprattutto tempo appeared first on InsideOver.2) Rappresentano anche un modo per rispondere ai colpi subiti sulmilitare : l'ultimo è l'... il fronte interno di Putin: il nuovo generalee i dissidi tra i vertici militari 8 ottobre -...Un milione e mezzo di persone senza elettricità, impianti energetici pesantemente danneggiati, internet a singhiozzo in diverse regioni. Giorno dopo giorno, il martellamento di bombe russe continua a ...La strategia del generale Surovikin. Per difesa e contrattacco servono 50mila uomini, che non ci sono. L'Ucraina: minata la diga Kakhovka ...