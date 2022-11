GdS – Dia | futuro in Premier o in una big di Serie A

Leggi su justcalcio

Il senegalese, che sarà protagonista in Qatar, ha iniziato la stagione con 5 reti in 11 gare di campionato. La Salernitana lo riscatterà dal Villarreal per poi cederlo: lui sogna di giocare in Inghilterra, ma le nostre grandi lo seguono Boulaye Dia è la grande "sorpresa" di questo inizio diA. "Sorpresa" (non a caso abbiamo messo la parola tra virgolette) solo per chi non lo conosceva e lo ha scoperto un paio di mesi fa con addosso la maglia della Salernitana. Campione d'Africa lo scorso febbraio con il Senegal al termine della vittoriosa finale contro l'Egitto di Salah, non aveva sfondato con la maglia del Villarreal e la società del presidente Iervolino ha concluso un grande affare accaparrandoselo in prestito oneroso (1 milione) più diritto di riscatto fissato a 12.