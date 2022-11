Elezioni in Israele | exit poll | a Netanyahu maggioranza risicata | sconfitto Lapid

Nelleini primi exit poll hanno assegnato un certo vantaggio all'ex premier Benjamin Netanyahu , favorito quindi adesso per la vittoria finale rispetto al suo principale sfidante, ossia il ...legislative, israeliani alle urne per la quinta volta in 43 mesi Inoggi si vota per lelegislative. Gli israeliani sono chiamati alle urne per la quinta voto in ...Nelle elezioni in Israele i primi exit poll hanno assegnato un certo vantaggio all'ex premier Benjamin Netanyahu, favorito quindi adesso per la vittoria finale rispetto al suo principale sfidante, ...In order to keep this offer free of charge, we and our partners need your consent for the use of cookies, other technologies and your personal data ( see details) for the purposes listed, in particula ...