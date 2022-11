L'HuffPost

diMerlo Forse sbaglia il sociologo Luca Ricolfi , attento e puntuale osservatore delle vicende ... Figurarsi conMeloni e la coalizione di centro destra. Si ritorna, dunque, nel partito ...Classe 1989, nato a SanCremano in provincia di Napoli, cresciuto a Napoli e poi laureatosi ... Un esempio lampante di quel che ha spiegatoMeloni, sostenendo di avere privilegiato la ... Da Giorgio a Giorgia. Fini è tornato ma non è lui l’ispiratore di Meloni Vengo al punto. Penso che il vero padre nobile di Giorgia Meloni, e di tutta Fratelli d’Italia, non sia Gianfranco Fini, ma Giorgio Almirante. Sul fascismo Giorgia Meloni ha avuto e continua ad avere ...In Fratelli d’Italia, i più stretti collaboratori di Giorgia Meloni, sono convinti che i veri pericoli per il governo non arriveranno dagli show e dall’iper ...