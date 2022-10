(Di lunedì 31 ottobre 2022) Nuova home page per chi non è collegato alla piattaforma. Più caro l'account premium e reintegro del servizio video Vine. Ecco le prime mosse del miliardario di Pretoria nel suo nuovo ruolo di "Chief Twit"

la Repubblica

ingiorni. Una di queste già operativa. Le altre in arrivo nei prossimi giorni. Elon Musk a Twitter ha deciso di mettere le cose in chiaro da subito: c'è un nuovo capo , una nuova ......2% su base trimestrale, contro il +0,8% deimesi precedenti). Nel terzo trimestre dell'anno l'...delle stime per il margine di interesse (NII) di quest'anno (esclusa la Russia) dopo leai ... Tre modifiche in tre giorni. Twitter, è cominciata l'era Musk Nuova home page per chi non è collegato alla piattaforma. Più caro l'account premium e reintegro del servizio video Vine. Ecco le prime ...Da una serie di informazioni trapelate dall’azienda sembra che il social comincerà a concentrarsi sul programma Twitter Blue, il servizio ...