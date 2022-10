Rave party a Modena | circondata tutta l’area | i partecipanti lasciano il capannone

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il ministro Piantedosi aveva annunciato ieri un intervento per far cessare il raduno. Musica e balli sono proseguiti perla notte. In mattinata strutturae trattativa avviata tra polizia e

Con le prime luci del mattino le forze dell'ordine sembrano prepararsi a intervenire nel capannone abbandonato dove da sabato sera si tiene il'Witchtek', a due passi dall'uscita dell'autostrada, a Modena. Mentre il numero di pattuglie che presidia l'area aumenta, dentro e fuori il capannone ile la musica proseguono ...Da sabato sera si balla a due passi dall'uscita dell'autostrada a Modena , dove è in corso ilWitchtek: in migliaia, anche dall'estero, vanno e vengono da un capannone abbandonato dove si festeggia Halloween con musica a tutto volume e stand improvvisati. Ma la festa potrebbe finire ...Le forze dell'ordine presidiano l'intera zona Sono in corso le trattative tra le forze dell’ordine e gli organizzatori per liberare il capannone dove da sabato sera è in corso un rave party di Hallowe ...Questa mattina il ministro porterà al Consiglio dei ministri una prima bozza di provvedimento "per dare nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento" sui rave.