Ragazzi prendono a calci in faccia un senzatetto | la violenza nel cuore di Roma

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Nel video pubblicato da Repubblica.it, si vede il gruppo che incita gli amici a picchiare ancora e solo dalla voce di qualche ragazza si sente un 'fermatevi, oh'. Pochi secondi dopo un ragazza con ...

A Roma, nel quartiere Trastevere, un gruppo diha circondato un uomo di mezza età seminudo a terra, con la camicia strappata sul petto. Due di loro hanno preso la rincorsa e per sferrargli il primo e il secondo calcio in faccia. E' quanto ...... insieme a lui, sicura del ricordo di questi esseri umani senza identità. Prodotto da ... ore 18:00 Bangla, di Phaim Bhuiyan (Italia, 2019, 84 min.) Intervengono Phaim Bhuiyan e idel ...Nel video pubblicato da Repubblica.it, si vede il gruppo che incita gli amici a picchiare ancora il senzatetto e solo dalla voce di qualche ragazza si sente un "fermatevi, oh".Il fatto, stando a quanto si apprende, è avvenuto in piazza Trilussa a Trastevere intorno alle 22 di sabato 29 ottobre ...