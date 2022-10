Non è l’Arena | Vittorio Sgarbi si scontra con una studentessa | “Stai zitto | sto parlando io” Lei replica | “Sono donna | ‘stai zitta’”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “, stoio”, “, ‘”. Ha messo i puntini sulle ‘i’ lade La Sapienza di Roma che ha avuto un diverbio cona Non ènella puntata in onda su La7 il 30 ottobre. Oggetto della discussione i recenti fatti che hanno visto protagonista l’ateneo della Capitale, che lo scorso 25 ottobre ha ospitato un convegno della destra. Quando decine di studenti hanno organizzato un sit-in di protesta è intervenuta la polizia in assetto antisommossa. Circostanza, questa, che ha suscitato non poche polemiche, poiché diversi ragazzi hanno denunciato l’uso della violenza e di manganelli per reprimere il blitz. Al convegno organizzato alla Facoltà di ...