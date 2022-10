Meloni avvisa Lega e Fi Sottosegretari? Via gli impresentabili

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Giorgiavuole chiudere la praticae viceministri entro questa sera. Ma la premier deve fare i conti con gli alleati, Fi estanno facendo irritare la presidente del Consiglio per i nomi che cercano di imporre da inserire nella squadra di governo. La trincea di Forza Italia, ala ronzulliana, - si legge su Repubblica - a difesa del posto dao per il calabrese Giuseppe Mangialavori ha irritato non poco. La premier ieri ha scorso il rullo delle agenzie, con una batteria di dichiarazioni azzurre tutte dello stesso tenore: Mangialavori non si tocca. A quel punto ha deciso: Mangialavori nella squadra di sottogoverno non ci sarà. Non solo perché il deputato forzista è citato, pur non indagato, in un’inchiesta di ‘ndrangheta, ma anche perché...