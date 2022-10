“L’hanno fatto” Fuochi d’artificio al GF Vip 7 | loro due a sorpresa sotto le coperte

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Nel giro di pochissime ore dal primo, già è arrivato il secondo roundleper Sofia Giaele De Donà ed Antonino Spinalbese. Cosa starà pensando Belen Rodriguez delle ultime prodezze del padre di sua figlia Luna Marì? Secondo il web la situazione è imbarazzante. I due al GF Vip 7fatta grossa. Per non parlare inoltre dei cosiddetti Gintonic, il fandom che ancora non si arrende alche Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini non avranno mai una relazione sentimentale fuori dal GF Vip 7, che si sono indignati vedendo il gieffino nuovamente a letto con Sofia Giaele De Donà. Per lei divorzio in vista? GF Vip 7, Antonino e GiaeleleIl marito, Bradford Beck, di Sofia Giaele De Donà era stato piuttosto chiaro con la giovane moglie. Ok, il ...