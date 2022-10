Lazio | Immobile stringe i denti | ' Sto bene | spero di giocare il derby'

Una speranza. Flebile, ma comunque supportata dai fatti. Cirovuole esserci per il derby di domenica prossima. La, che ieri ha perso Milinkovic (salterà la stracittadina per squalifica), ha bisogno di lui. E il capitano prova a stringere i denti. ...Mattinata di controlli per Ciro. L'attaccante, fermo per l'infortunio a causa della lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata in- Udinese del 16 ottobre scorso, si sta sottoponendo a ...Le parole di Ciro Immobile a pochi giorni dal derby Di prima mattina, ecco Ciro Immobile arrivare presso la clinica romana Paideia per sottoporsi ad alcun esami strumentali: “Sto bene, speriamo per do ...L'attaccante e capitano della Lazio ci prova per la stracittadina di domenica: questa mattina nuovi esami strumentali per verificare la situazione.