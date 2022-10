Israele verso il voto | da Netanyahu Bibi - sitter a Gantz coniglio

Moked

Sicurezza, economia ma anche forti richiami nazionalistici e identitari. Sono i temi della campagna elettorale israeliana piu' evocati dai partiti sia nei messaggi radio - tv che sui social. A ...il voto . Continua l'attenzione sui media italiani per le imminenti elezioni in, dove domani milioni di israeliani torneranno al voto per la quinta volta in tre anni e mezzo. L'... Israele verso il voto Sicurezza, economia ma anche forti richiami nazionalistici e identitari. Sono i temi della campagna elettorale israeliana piu' evocati dai ...Estromesso dall'esecutivo nelle ultime elezioni, dopo le quali il duo Lapid-Bennet era riuscito a formare un traballante governo, Bibi rimane in un certo senso il "dossier" principale dello Stato ebra ...