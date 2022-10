Highlights e gol Torino-Milan 2-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di. Pronti via Leao si divora due gol davvero incredibili, solo davanti a Milinkovic. Da quel momento la partita cambia, i padroni di casa colpiscono sul finire del primo tempo con un uno-due terrificante: prima Djidji, poi Miranchuk ed è 2-0. Illa riapre nel secondo tempo con Messias, gol viziato da una spinta su Buongiorno. Nel finale tanta intensità e poche occasioni: seconda sconfitta stagionale per i rossoneri. Ilper la prima volta negli ultimi anni batte una big. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

