Consiglio Provinciale | ancora un no a Luminosa e netta contrarietà sull’autonomia differenziata

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Sollievo, ma anche qualche sospetto sulla comunicazione della Società svizzera di rinunciare alla mega centrale a turbogas a Ponte Valentino. Profonda preoccupazione, invece, per la vicenda della ‘autonomia’ richiesta a gran forza dalle regione del settentrione. Questi i sentimenti e le espressioni di voto nelche si è riunito oggi alla Rocca dei Rettori, sotto la presidenza di Nino Lombardi. Una discussione pacata, ma importante su argomenti assai rilevanti nella vita del Sannio e dello stesso Paese. Ilha votato in maniera unanime contro la mega centrale di Ponte Valentino, con la sollecitazione all’ufficio legale di seguire con la massima attenzione un contenziosoin atto presso il Tar Lazio intentato dalla ...

