Chiuso pacificamente il rave di Modena | nessuno sgombero

(Di lunedì 31 ottobre 2022) AGI - La trattativa tra forze dell'ordine e partecipanti alparty è stata subito efficace, non c'è stato bisogno di sgomberare il capannone. Lo riferiscono fonti della Polizia presenti sul posto. Alle persone arrivate da tutto il mondo è stato spiegato che l'edificio è pericolante e quindi, per la la loro sicurezza, sarebbe stato meglio che se ne fossero andati.La musica è stata spenta intorno alle dieci. Nessuna resistenza né momento di tensione, i ragazzi e le ragazze hanno preso atto del pericolo e se ne stanno andando via. I partecipanti stanno pulendo il capannone dai rifiuti di questi giorni. I sacchi contenenti la spazzatura sono stati appoggiati ai pilastri dell'edificio che in giornata, finito il deflusso dei festanti, sarà sequestrato. Il provvedimento di sequestro del capannone è arrivato dopo la denuncia del proprietario alla magistratura. Il titolare ...