Banchero | s' interrompe la striscia dei ' ventelli' Primo successo per i Lakers

I Pelicans dominano i Clippers, i Lakers conquistano finalmente il loro primo successo della stagione mentre Paolocon i suoi Magic va k.o. a Dallas. Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans 91 - 112 Il rientro di Zion non aiuta i convalescenti Clippers a tornare in carreggiata, LA incassa così la ...Nei due incontri cui ha preso parte,ha realizzato una media di 20 punti, 6 rimbalzi e 5 assist , statistiche che confermano le ottime prestazioni dell'azzurro che adesso, per scendere in campo, dovrà attendere l'inizio del ... NBA, Paolo Banchero interrompe la striscia da record: 18 punti nel ko a Dallas. VIDEO Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, Paolo Banchero interrompe la striscia da record: 18 punti nel ko a Dallas. VIDEO ...