A Sant’Angelo dei Lombardi la XX edizione de “La Sagra delle Sagre”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Non mancheranno laboratori del gusto, convegni e dibattiti e mostre di artigiani ed artisti locali che rendono ancora più interessante “La” Nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2022 si terrà . Non mancheranno laboratori del gusto, convegni e dibattiti e

Virgilio

Grande soddisfazione per l'esito delle elezioni della RSU svoltesi nei giorni 26, 27 e 28 ottobre 2022 alla Ferrero stabilimento diLombardi , che hanno riconfermano la Fai Cisl IrpiniaSannio come primo sindacato in Ferrero. La FAI - CISL IrpiniaSannio si attesta ampiamente quale primo sindacato presente in azienda ......della nota più alta mai emessa da ugola di donna ("L'... insieme a Stefano Fumagalli,movimenti scenici. Napoletano, ... il dramma musicale di Musorgskij diretto da Riccardo Chailly che a'... Sant'Angelo dei Lombardi: tutto pronto per la partita della solidarietà