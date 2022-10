A che ora e dove vedere Sinner-Huesler a Parigi-Bercy oggi in TV e in streaming

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ultimo impegno stagionale per Jannik, che quest’inizierà l’avventura al Masters 1000 diaffrontando al primo turno lo svizzero Marc-Andrea, vincitore a sorpresa dell’ATP Sofia di inizio ottobre. Non un avversario semplicissimo per l’altoatesino, determinato però a riscattare l’opaca prestazione di Vienna,è stato eliminato ai quarti di finale da Daniil Medvedev (poi vincitore del torneo) per 6-4, 6-2. È la seconda volta cheaffronta in carriera il tennista elvetico. La prima sfida tra i due risale al 2020, quando agli ottavi di finale a Sofia Jannik superò agevolmente il suo avversario per due set a zero (6-3, 6-4 i parziali). Di seguito le info sull’orario d’inizio del match e...