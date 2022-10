3 33 | intervista a Alessandro Scirea e Claudio Savina

MEI – Meeting degli Indipendenti

diLuzi Era in procinto di entrare in scena ma ha comunque generosamente riservato un'a Mauro Leoni, inviato al Rumore Bim Festival, contest musicale dedicato a Raffaella Carrà. ...' Cinema e Letteratura' presenta un'a Mario Desiati, vincitore dello Strega 2022. '... ' Cinegourmet ' analizza i gusti cinealimentari diHaber . Mariagrazia Fanchi e Matteo ... Mezzogiorno in Musica Indie – Intervista Alessandro Fedrigo – MEI – Meeting degli Indipendenti Un'intervista finita molto male per Francesca Fagnani che chiede, una volta e per tutte, una posizione drastica dalla Rai ...Spiacevole episodio per il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone: il 23enne ha raccontato cosa gli è successo in un'intervista.