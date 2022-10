Un arresto per la bimba caduta dal balcone IN AGGIORNAMENTO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non si conoscono ancora le motivazioni nè ulteriori dettagli sulla vicenda, ma i carabinieri hanno arrestato il papà della piccola di due anni che nella tarda mattinata di oggi è precipitata dal terzo piano delnell’abitazione in cui viveva con i genitori, in via Ferreri, a Fisciano. La piccola per fortuna non ha riportato gravi ferite, se non fratture agli arti, ma nell’ambito delle indagini per capire la dinamica, nella serata di oggi i carabinieri del nucleo investigativo, agli ordini del tenente colonnello Aureli, hanno arrestato il papà. Al momento non trapelano ulteriori indiscrezioni. La bambina si trova ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli. I carabinieri hanno ascoltato la madre. Sgomento nella cittadina della Valle dell’Irno per la vicenda. La famiglia è conosciuta e stimata. La madre è una bancaria, il ...